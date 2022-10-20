Россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, есть угроза теракта. Фото: interfax.com.ua

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Російські військові замінували греблі та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Дамба Каховської ГЕС містить обсяги близько 18 млн куб. м води. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Росія морже вчинити теракт, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це 20 жовтня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється в Telegram глави держави.

За словами Зеленського, такий масштабний теракт може зруйнувати водопостачання значною частиною півдня України та залишити без води Запорізьку АЕС, яка потрібна для охолодження. Крім того, роботу каналу з постачання води до окупованого Криму також буде повністю зруйновано.

Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, росія підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там лише росіяни, вони повністю все контролюють, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що потрібно повернути на Каховську український персонал, розмінувати агрегати й греблю та відправити на ГЕС міжнародну спостережну місію.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни 20 жовтня заявили, що російські загарбники планують підірвати греблю Каховської ГЕС, аби звинуватити в цьому українців. Крім того, існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області.