Офис президента раскрыл планы оккупантов по Каховской ГЭС. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n175980-plany-okkupantov-po-kahovskoy-ges-raskryli-v-ofise-zelenskogo.html

Ракурс

Російська федерація, ймовірно, готується підірвати греблю Каховської ГЕС.

Мета країни-агресора — зупинити контрнаступ Збройних сил України та перекрити відступ окупаційних військ із південного регіону. Про це 20 жовтня радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, справжній план москви щодо Каховської гідроелектростанції передбачає, не лише спробу зупинки наступу українських військових, але й затоплення територій. Крім того, загарбники хочуть примусово вивезти українців — переселити в росію нелояльне до путінського режиму населення.

росія готує техногенну катастрофу, — написав Подоляк.

Раніше командувач окупаційних військ в Україні сергій суровікін заявляв про те, що кремль має ухвалити «важкі рішення» щодо Херсонської області.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові замінували греблю та агрегати Каховської гідроелектростанції й планують теракт, щоб звинуватити у цьому Україну.

Дамба Каховської ГЕС містить обсяги близько 18 млн куб. м води, а її підрив призведе до великої катастрофи, в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Крім того, окупований Крим залишиться без води, як і Запорізька АЕС, яка використовує воду для охолодження реакторів.