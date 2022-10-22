Армия рф использует под Херсоном гражданские баржи для военной логистики – впервые со Второй мировой

https://racurs.ua/n176020-armiya-rf-ispolzuet-pod-hersonom-grajdanskie-barji-dlya-voennoy-logistiki-vpervye-so-vtoroy.html

Ракурс

Британська військова розвідка у звіті за 22 жовтня проаналізувала альтернативні способи переправи російських військ через Дніпро у Херсонській області.

Зазначається, що регулярні обстріли Антонівського мосту унеможливлюють його застосування. росії довелося організувати переправу на цивільних баржах — такий спосіб вона ніколи не застосовувала з часів Другої світової війни.

Росія за час вторгнення втратила істотну кількість військової техніки для спорудження переправ, як і саперів, і використання цивільних барж, ймовірно, дає їй додаткові логістичні вигоди, — припускають британські аналітики.

У разі виходу таких екстрених переправ з ладу росіянам легко їх замінювати, але в будь-якому разі підтримувати таку логістику для російських військ життєво важливо, на тлі посилення тиску українських військ на правому березі Дніпра.