Экс-банкиров «Укргазбанка» объявили в розыск. Фото: liga.net

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка.

Банкіра розшукують у справі про розкрадання 200 млн грнь в «Укргазбанку». Також у розшуку — заступник голови правління цього банку Денис Чернишов та заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами «Укргазбанку» Олена Хмеленко. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

В Бюро зазначили, що про підозру цим особам повідомили ще на початку жовтня, однак їх місцеперебування було невідоме. Підозрювані ігнорували виклики до слідчого, тому їх оголосили в розшук.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко, заявив, що йде з посади за станом здоров’я. Верховна Рада України 6 жовтня 263 голосами парламентарів підтримали рішення про його звільнення посади очільника НБУ.