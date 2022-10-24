ВСУ вытеснили россиян из четырех сел Луганщины и Донецкой области

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Ракурс

Українські війська витіснили російську армію з Кармазинівки, М’ясожарівки і Невського на Луганщині та з Новосадового на Донеччині.

У Генштабі Збройних сил України 24 жовтня повідомив, що упродовж доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині, — йдеться у вечірньому зведенні.

За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки).

Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за допомогою відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.