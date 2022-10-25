США могут срочно передать Украине со складов комплексы ПВО HAWK

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США розглядають можливість передати Україні комплекси протиповітряної оборони HAWK, які зберігаються на складах. HAWK базується на технології часів В'єтнаму, але кілька разів модернізувалося.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Системи HAWK мають стати оновленням до ПЗРК Stinger, які Україна вже отримала від партнерів.

Для передачі HAWK використають спеціальні повноваження президента США (PDA), які дозволяють йому швидко передавати озброєння зі складів без погодження з Конгресом. Про яку саме кількість ЗРК HAWK йдеться — наразі невідомо.

Reuters припускає, що Штати, ймовірно, спочатку передадуть ракети-перехоплювачі для систем, оскільки невідомо, скільки пускових установок в хорошому стані. Про це повідомив один з американських чиновників. Ці комплекси зберігалися на складах кілька десятків років.

Зазначають, що цю допомогу розглядатимуть до кінця тижня. За даними видання, цей пакет допомоги буде вдвічі меншим від попереднього.

Нагадаємо, що 14 жовтня стало відомо, що Іспанія передасть Україні чотири системи HAWK. Про це було домовлено під час зустрічі «Рамштайн-6».

MIM-23 Hawk — американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році.

Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше його доопрацьовували для перехоплення ракет. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км при максимальній висоті 18 км.

На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. Пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними. Також до складу батареї входять різні РЛС, мобільний центральний пункт управління, приймач системи визначення «свій-чужий» та ще кілька допоміжних машин. Це обладнання залежить від модифікації ЗРК.

17 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна домовляється про те, щоб отримати системи протиповітряної оборони SAMP-T та Crotale. Він додав, що Іспанія передасть системи ППО Hawk, а Велика Британія та Франція пообіцяли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони.

SAMP-T виготовляє компанія Eurosam. Ключовими компонентами ЗРК є ракета Aster 30 та багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей — до 80 км. SAMP-T має мінімальний час реакції та високий темп стрільби — можна запустити 8 ракет за 10 секунд.