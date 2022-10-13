Країни НАТО нададуть ЗСУ системи ППО Hawk і пристрої для глушіння дронів

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Чотири системи ППО Hawk планує надати Україні Іспанія. Зараз офіційний Мадрид навчає українських військових користуватися ЗРК Apside.

Раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що союзники взяли на себе зобов’язання побудувати ешелоновану систему ППО в Україні. Йдеться про систему середньої висоти і середньої дальності.

Це стара система, але вона досить ефективна, — уточнив посадовець.

Систему MIM-23 Hawk розробили ще у 1960-х роках, але відтоді неодноразово допрацьовували. Спершу вона призначалася для перехоплення літаків, але згодом її зробили придатною для перехоплення ракет.

Окрім цього, Збройні сили України отримають від НАТО сотні пристроїв для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також нагадав, що Київ отримає від НАТО паливо, зимовий одяг та медикаменти.

Додатково Євросоюз збільшить виділену суму для ЗСУ до 3 млрд євро та започаткує тренувальну місію для українських військових. Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що започаткування тренувальної місії Брюссель оголосить 17 жовтня під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну вже прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Також очікується прибуття американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.