Морская пехота показала ночную охоту на дроны-камикадзе Shahed-136

https://racurs.ua/n176128-morskaya-pehota-pokazala-nochnuu-ohotu-na-drony-kamikadze-shahed-136-video.html

Ракурс

36 окрема бригада морської піхоти показала відео нічного полювання на дрони-камікадзе Shahed-136.

На кадрах мопіхів — робота мобільної групи морпіхів-зенітників, яка завершилася збиттям трьох дронів на Миколаївщині.

Днями мобільна група морпіхів-зенітників зі стрілецької зброї приземлила зграю російських дронів-камікадзе. Екслюзивні кадри нічного бою в результаті якого морські піхотинці знищили три БПЛА Shahed-136 держави-терориста, — прокоментували в морській піхоті відео.

Раніше «Ракурс» писав, що українські військові «посадили» БПЛА Shahed-131, також відомий як «Герань-1». Українські військові змогли захопити дрон у відносно неушкодженому стані. Це допоможе ЗСУ краще вивчити іранську зброю, щоб ефективніше протидіяти їй.