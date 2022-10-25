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Ракурс
Морська піхота показала нічне полювання на дрони-камікадзе Shahed-136

Морська піхота показала нічне полювання на дрони-камікадзе Shahed-136 (ВІДЕО)

25 жов 2022, 12:57
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36 окрема бригада морської піхоти показала відео нічного полювання на дрони-камікадзе Shahed-136.





На кадрах мопіхів — робота мобільної групи морпіхів-зенітників, яка завершилася збиттям трьох дронів на Миколаївщині.

Днями мобільна група морпіхів-зенітників зі стрілецької зброї приземлила зграю російських дронів-камікадзе. Екслюзивні кадри нічного бою в результаті якого морські піхотинці знищили три БПЛА Shahed-136 держави-терориста, — прокоментували в морській піхоті відео.

Раніше «Ракурс» писав, що українські військові «посадили» БПЛА Shahed-131, також відомий як «Герань-1». Українські військові змогли захопити дрон у відносно неушкодженому стані. Це допоможе ЗСУ краще вивчити іранську зброю, щоб ефективніше протидіяти їй.

Джерело: Ракурс


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