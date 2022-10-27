Число погибших оккупантов перевалило за 69 тыс. человек. Инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n176193-chislo-pogibshih-okkupantov-perevalilo-za-69-tys-chelovek-infografika.html

Ракурс

Втрати російських збройних сил у війні з Україною склали вже 69 тис. 200 солдатів та офіцерів.

Лише за минулу добу, 26 жовтня, агресора втратив 320 військових, три танки, 13 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, 19 безпілотників, одну крилату ракету та два автомобілі. Втрати противника орієнтовні. Про це 27 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 69 тис. 220 (+320) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 631 (+3) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 364 (+13) од,

артилерійських систем — 1 тис. 690 (+4) од,

РСЗВ — 379 (+0) од,

засоби ППО — 192 (+0) од,

літаків — 271 (+0) од,

гелікоптерів — 249 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 398 (+19),

крилаті ракети — 351 (+1),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 78 (+2) од,

спеціальна техніка — 150 (+1).

Нагадаємо, 25 жовтня підрозділи українських сил оборони ліквідували 480 російських окупантів та спопелили 17 танків й 12 артилерійських систем.