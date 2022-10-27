Враг снова повредил энергетическую инфраструктуру. Фото: «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n176199-rf-snova-atakovala-energeticheskuu-infrastrukturu-gde-vvedut-ogranicheniya.html

Ракурс

Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, пошкодили обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Щоб запобігти перевантаженню мережі диспетчерський центр «Укренерго» надав обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Про це енергетична компанія «Укренерго» повідомила у Facebook.

Зазначається, що надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В НЕК пояснили, що зараз обмеження подачі світла необхідне, щоб зменшити навантаження у мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура зазнала ударів з боку росіян. Ці вимушені заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти й тримати систему збалансованою.

Нагадаємо, після масованих російських ракетних ударів по енергетичній системі України енергетики закликали вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму. Вдень також не радять вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.