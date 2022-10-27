Ворог знову пошкодив енергетичну інфраструктуру. Фото: «Укренерго»

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Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, пошкодили обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Щоб запобігти перевантаженню мережі диспетчерський центр «Укренерго» надав обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Про це енергетична компанія «Укренерго» повідомила у Facebook.

Зазначається, що надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В НЕК пояснили, що зараз обмеження подачі світла необхідне, щоб зменшити навантаження у мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура зазнала ударів з боку росіян. Ці вимушені заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти й тримати систему збалансованою.

А заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram, що в столиці та вищевказаних областях тривалість необхідного обмеження електроенергії залежатиме від поточної ситуації в енергосистемі.

Тим часом керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що в області застосовуватимуть екстрені відключення на невизначений термін.

Прес-служба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno пояснила, що в Київській області спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Для того, щоб регіон повністю не залишився без світла, оператори обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками «Укренерго».

Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%. Для вашого розуміння, зазвичай Київ споживає 1 тис. — 1 тис. 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600−800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла, — зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, після масованих російських ракетних ударів по енергетичній системі України енергетики закликали вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00 ставитися до електроспоживання розсудливо і звести його до мінімуму. Вдень також не радять вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.