ВСУ уничтожили 300 оккупантов, которые готовились нападать. Фото: Генштаб

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Окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат на полі бою в Україні.

Так, внаслідок точкових ударів українських підрозділів, в районі Майорська Донецької області напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 29 жовтня.

А в населеному пункті Червонопопівка Луганської області Сили оборони ліквідували до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів дістали поранення різного ступеня важкості.

У п’ятницю, 28 жовтня, українська армія відбила російські атаки в районах Водяного, Кам’янки та Невельського Донецької області.

Бойові літаки та гелікоптери Повітряних сил протягом минулої доби завдали 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один безпілотник окупантів.

Ракетні війська й артилерія за 28 жовтня уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти противника.

Протягом 28 жовтня противник завдав чотири ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Сіверськ і Пречистівка Донецької області, Малі Щербаки Запорізької області, Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що армія росії переходить в оборону на значній частині фронту в Україні. Зокрема, у Херсонській області, росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.