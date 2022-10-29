Взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Фото: gidcrima.ru

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Ракурс

Вибухи в окупованому росіянами Севастополі прогриміли у суботу вранці, 29 жовтня.

Загарбники заявили про нібито атаку безпілотників, яку відбивали кораблі чорноморського флоту рф. Ця «атака» начебто була в акваторії Севастопольської бухти. Про це повідомляє ТАСС та в Telegram гауляйтера Севастополя михайла развожаєва.

Кораблі чф відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, — написав посібник окупантів.

За словами развожаєва, нібито в Севастополі «ніякі об'єкти не вражені», а «ситуація під контролем».

Через «атаку дронів» нібито тимчасово перекрито рейд у Севастополі, не ходять пороми та катери, рух між районами можливий лише автобусами. Як відомо, рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв’язок між північною та південною частинами міста.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що в Севастополі зранку вибухнув склад.

Нагадаємо, 1 жовтня в Криму на розташованому поблизу тимчасово окупованого Севастополя військовому аеродромі Бельбек гриміли вибухи. На відео, які з’явилися у соцмережах, можна було побачити великий стовп диму над аеродромом та розліт детонуючих ракет.

Джерело: ТАСС