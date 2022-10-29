россия преувеличивает свои успехи о продвижении под Бахмутом. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n176253-okkupanty-falsificiruut-zayavleniya-o-prodvijenii-v-rayone-bahmuta-isw.html

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Російські військові перебільшують свої успіхи під Бахмутом.

Окупанти війська домоглися хіба що обмежених «досягнень» на Бахмутському напрямку, які далися їм великою кров’ю і повільними темпами просуваннями. Заяви російських пропагандистів про «успіхи», ймовірно, спрямовані на підняття бойового духу серед загарбників. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські військові експерти вважають, що висвітлення ситуації під Бахмутом в такому контексті вигідно ватажку ПВК «Вагнера» євгенію пригожину, який взяв особисту відповідальність за «перемогу» на Донбасі.

Так званий кухар путіна 23 жовтня заявив, що «вагнерівці» під Бахмутом просуваються на 100−200 м на день. Окупант вважає, що це нормальний темп для нинішніх досягнень.

Навіть заявлена швидкість наступу була б невдалою для основних зусиль у механізованій війні, і ці твердження насправді перебільшені, — вважають в ISW.

Нагадаємо, 27 жовтня британська розвідка повідомляла, що га сході наступ Збройних сил України триває на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл, а російська армія продовжує атакувати позиції українських військових під Бахмутом. У Міноборони Великої Британії назвали ці бої «бахмутською мясорубкою».