Вибухи на аеродромі Бельбек, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175320-u-krymu-lunaut-vybuhy-na-viyskovomu-aerodromi-video.html

Ракурс

У Криму на розташованому поблизу тимчасово окупованого Севастополя військовому аеродромі Бельбек лунають вибухи.

На відео, знятих очевидцями, сьогодні, 1 жовтня, котрі почали з’явилися у соцмережах, можна побачити великий стовп диму над аеродромом та розліт детонуючих ракет.

Водночас так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв стверджує, що причиною цього інциденту нібито став літак, який «викотився за межі злітної смуги та загорівся».

За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки. Прошу зберігати спокій, — заявив Развожаєв.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що було чути кілька «хлопків» та один «конкретний бабах».