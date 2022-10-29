ВСУ уничтожили уже более 70 тыс. оккупантов. Фото:

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Ракурс

Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабної війни вже перевищили 70 тис. осіб.

В Україні безславно загинули близько 70 тис. 250 російських солдатів та офіцерів. Також країна-агресор втратила 2 тис. 659 танків, 5 тис. 401 бронетранспортер, 1 тис. 708 артсистем, 273 літаки та 252 гелікоптери. Про це 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 659 (+19) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 401 (+23) од,

артилерійських систем — 1 тис. 708 (+9) од,

РСЗВ — 380 (+1) од,

засоби ППО — 195 (+3) од,

літаків — 273 (+1) од,

гелікоптерів — 252 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 406 (+5),

крилаті ракети — 351 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 107 (+19) од,

спеціальна техніка — 152 (+1).

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що внаслідок точкових ударів ЗСУ в районі Майорська Донецької області було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще 60 поранених росіян доправили в Горлівку.