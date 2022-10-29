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ВСУ уничтожили уже более 70 тыс. оккупантов. Фото:
Военные потери россии превысили 70 тыс. оккупантов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176255-voennye-poteri-rossii-prevysili-70-tys-okkupantov-infografika.htmlРакурс
Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабної війни вже перевищили 70 тис. осіб.
В Україні безславно загинули близько 70 тис. 250 російських солдатів та офіцерів. Також країна-агресор втратила 2 тис. 659 танків, 5 тис. 401 бронетранспортер, 1 тис. 708 артсистем, 273 літаки та 252 гелікоптери. Про це 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 659 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 401 (+23) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 708 (+9) од,
- РСЗВ — 380 (+1) од,
- засоби ППО — 195 (+3) од,
- літаків — 273 (+1) од,
- гелікоптерів — 252 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 406 (+5),
- крилаті ракети — 351 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 107 (+19) од,
- спеціальна техніка — 152 (+1).
Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що внаслідок точкових ударів ЗСУ в районі Майорська Донецької області було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще 60 поранених росіян доправили в Горлівку.
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