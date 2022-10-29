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Ракурс
ЗСУ знищили вже понад 70 тис. окупантів. Фото:

Військові втрати росії перевищили 70 тис. окупантів (ІНФОГРАФІКА)

29 жов 2022, 10:20
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Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабної війни вже перевищили 70 тис. осіб.





В Україні безславно загинули близько 70 тис. 250 російських солдатів та офіцерів. Також країна-агресор втратила 2 тис. 659 танків, 5 тис. 401 бронетранспортер, 1 тис. 708 артсистем, 273 літаки та 252 гелікоптери. Про це 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 70 тис. 250 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 659 (+19) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 401 (+23) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 708 (+9) од,
  • РСЗВ — 380 (+1) од,
  • засоби ППО — 195 (+3) од,
  • літаків — 273 (+1) од,
  • гелікоптерів — 252 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 406 (+5),
  • крилаті ракети — 351 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 107 (+19) од,
  • спеціальна техніка — 152 (+1).

ЗСУ знищили вже понад 70 тис. окупантів. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що внаслідок точкових ударів ЗСУ в районі Майорська Донецької області було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще 60 поранених росіян доправили в Горлівку.

Джерело: Ракурс


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