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Разведгруппа К2 удачно охотилась за "руссотуристом" в украинском лесу - удары по россиянам

Разведгруппа К2 удачно охотилась на «руссотуристо» в украинском лесу (ВИДЕО)

29 окт 2022, 19:00
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Розвідгрупа К2 54 бригади здійснила вдале полювання на російських солдатів в українському лісі на межі Донецької та Луганської областей.





«Мандрівники» вирішили зробити собі «пікник» на природі в мальовничому українському лісі, — пишуть у Фейсбук 54 бригади, коментуючи відео з ударом артилерії по ворогу.

На кадрах, показаних українськими військовими, видно ураження вантажівки росіян та їхньої піхоти кількома снарядами. Очевидно, що вогонь коригувався з повітря дроном ЗСУ.

Хлопці з розвідувальної групи К2 відстежували цю ділянку місцевості зі своїх «пташок» і коли побачили, що «русотуристи» перейшли межу дозволеного разом зі своїми друзями пустили їх на добриво для нашої родючої землі. Та що тут говорити, дивіться самі! — написали в 54 бригаді.

Источник: Ракурс


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