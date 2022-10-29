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Ракурс
Розвідгрупа К2 вдало полювала на руссотуристо в українському лісі

Розвідгрупа К2 вдало полювала на «руссотуристо» в українському лісі (ВІДЕО)

29 жов 2022, 19:00
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Розвідгрупа К2 54 бригади здійснила вдале полювання на російських солдатів в українському лісі на межі Донецької та Луганської областей.





«Мандрівники» вирішили зробити собі «пікник» на природі в мальовничому українському лісі, — пишуть у Фейсбук 54 бригади, коментуючи відео з ударом артилерії по ворогу.

На кадрах, показаних українськими військовими, видно ураження вантажівки росіян та їхньої піхоти кількома снарядами. Очевидно, що вогонь коригувався з повітря дроном ЗСУ.

Хлопці з розвідувальної групи К2 відстежували цю ділянку місцевості зі своїх «пташок» і коли побачили, що «русотуристи» перейшли межу дозволеного разом зі своїми друзями пустили їх на добриво для нашої родючої землі. Та що тут говорити, дивіться самі! — написали в 54 бригаді.

Джерело: Ракурс


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