Розвідгрупа К2 вдало полювала на «руссотуристо» в українському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176275-rozvidgrupa-k2-vdalo-poluvala-na-russoturysto-v-ukrayinskomu-lisi-video.htmlРакурс
Розвідгрупа К2 54 бригади здійснила вдале полювання на російських солдатів в українському лісі на межі Донецької та Луганської областей.
«Мандрівники» вирішили зробити собі «пікник» на природі в мальовничому українському лісі, — пишуть у Фейсбук 54 бригади, коментуючи відео з ударом артилерії по ворогу.
На кадрах, показаних українськими військовими, видно ураження вантажівки росіян та їхньої піхоти кількома снарядами. Очевидно, що вогонь коригувався з повітря дроном ЗСУ.
Хлопці з розвідувальної групи К2 відстежували цю ділянку місцевості зі своїх «пташок» і коли побачили, що «русотуристи» перейшли межу дозволеного разом зі своїми друзями пустили їх на добриво для нашої родючої землі. Та що тут говорити, дивіться самі! — написали в 54 бригаді.