Розвідгрупа К2 вдало полювала на руссотуристо в українському лісі

https://racurs.ua/ua/n176275-rozvidgrupa-k2-vdalo-poluvala-na-russoturysto-v-ukrayinskomu-lisi-video.html

Ракурс

Розвідгрупа К2 54 бригади здійснила вдале полювання на російських солдатів в українському лісі на межі Донецької та Луганської областей.

«Мандрівники» вирішили зробити собі «пікник» на природі в мальовничому українському лісі, — пишуть у Фейсбук 54 бригади, коментуючи відео з ударом артилерії по ворогу.

На кадрах, показаних українськими військовими, видно ураження вантажівки росіян та їхньої піхоти кількома снарядами. Очевидно, що вогонь коригувався з повітря дроном ЗСУ.