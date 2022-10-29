Россияне вывезли коммунальный транспорт из Херсона в Крым

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Ракурс

Росіяни викрали комунальний транспорт з Херсона. Його вивезли до тимчасово окупованого Криму.

З більшості аптек вивезли медичні препарати, повідомив у вечірньому зведенні 29 жовтня Генштаб ЗСУ.

З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.

Українські військові також повідомили, що у Новій Каховці окупанти примусово депортують населення з прибережних територій «через підготовку до оборони міста».

Виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна — це знак того, що рф хоче прискорити вихід з Херсона, повідомила 29 жовтня британська розвідка. Потьомкін тісно пов’язаний із російським завоюванням українських земель у XVIII столітті, тому це дуже символічний знак.

«Ракурс» повідомляв, що росіяни забрали військову техніку з аеродрому Херсону поблизу Чорнобаївки. Про це свідчать опубліковані супутникові знімки компанії SatelLogic, які були зроблені 27 жовтня.

На них видно лише покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Об'єкт був важливим командним пунктом. Назвати точну дату виведення військ з аеродрому доволі важко. Водночас мотиви очевидні: до лінії зіткнення залишилось близько 20 км, що робить її прифронтовою зоною.

Визволення Херсона

На півдні України цими днями йдуть дощі. Саме погодні умови трохи сповільнили настання Збройних сил на Херсон, пояснив в інтерв’ю телеканалу Fox News міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що ЗСУ використовують «таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком». Загалом, за даними ОК «Південь» з початку контрнаступу ЗСУ, українські військові звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що ЗСУ звільнить Херсон до кінця року. Наразі росіяни готують вулиці міста до оборони.

Велика частина російських сил на тимчасово окупованій території Херсонщини — це найбільш боєздатні підрозділи, які є в рф, заявив глава ГУР МО України генерал Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The Drive.

Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас — це приблизно 40 тисяч. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі, — зазначив він, додавши, що Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Саме тому бої тривають кожен день і окупанти намагаються перешкоджати просуванню українських захисників вперед.

На його думку, швидше за все, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця. Він зазначив, що ЗСУ намагаються пом’якшити ситуацію, але «без бою не обійдеться».