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Батальон «Стугна» показал наведение и попадание украинского дрона-камикадзе в российский блиндаж
Батальон «Стугна» показал наведение и попадание украинского дрона-камикадзе в российский блиндаж (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176277-batalon-stugna-pokazal-navedenie-i-popadanie-ukrainskogo-drona-kamikadze-v-rossiyskiy-blindaj.htmlРакурс
Повномасштабна війна росії проти України на полі бою — це значною мірою протистояння дронів та артилерії.
Батальйон «Стугна» показав роботу українського дрона-камікадзе — наведення і влучання у бліндаж російського підрозділу.
Ми почали з дронів, не забуваючи про наших колег-артилеристів: аеророзвідники «Стугни», які продовжують надавати координати російського зла нашій арті, відтепер мають змогу самотужки нищити техніку, укріплення та живу силу ворога — все завдяки дронам-камікадзе українського виробництва. Такий девайс у вмілих руках наших пілотів здатен залетіти, приміром, прямо в російський бліндаж — бабах, московити! — прокоментували у батальйоні відео.
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