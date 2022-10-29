Повномасштабна війна росії проти України на полі бою — це значною мірою протистояння дронів та артилерії.

Батальйон «Стугна» показав роботу українського дрона-камікадзе — наведення і влучання у бліндаж російського підрозділу.

Ми почали з дронів, не забуваючи про наших колег-артилеристів: аеророзвідники «Стугни», які продовжують надавати координати російського зла нашій арті, відтепер мають змогу самотужки нищити техніку, укріплення та живу силу ворога — все завдяки дронам-камікадзе українського виробництва. Такий девайс у вмілих руках наших пілотів здатен залетіти, приміром, прямо в російський бліндаж — бабах, московити! — прокоментували у батальйоні відео.