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Батальйон «Стугна» показав наведення і влучання українського дрона-камікадзе у російський бліндаж
Батальйон «Стугна» показав наведення і влучання українського дрона-камікадзе у російський бліндаж (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176277-batalyon-stugna-pokazav-navedennya-i-vluchannya-ukrayinskogo-drona-kamikadze-u-rosiyskyy-blindaj.htmlРакурс
Повномасштабна війна росії проти України на полі бою — це значною мірою протистояння дронів та артилерії.
Батальйон «Стугна» показав роботу українського дрона-камікадзе — наведення і влучання у бліндаж російського підрозділу.
Ми почали з дронів, не забуваючи про наших колег-артилеристів: аеророзвідники «Стугни», які продовжують надавати координати російського зла нашій арті, відтепер мають змогу самотужки нищити техніку, укріплення та живу силу ворога — все завдяки дронам-камікадзе українського виробництва. Такий девайс у вмілих руках наших пілотів здатен залетіти, приміром, прямо в російський бліндаж — бабах, московити! — прокоментували у батальйоні відео.
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