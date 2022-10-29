Бьют вертолеты и минометы – 95 бригада показала, как выглядит контрнаступление на юге "изнутри" – наступление ВСУ

https://racurs.ua/n176278-but-vertolety-i-minomety-95-brigada-pokazala-kak-vyglyadit-kontrnastuplenie-na-uge-iznutri.html

Ракурс

Українські військові показали, як виглядає «зсередини» контрнаступ на півдні. Прес-офіцер 95 ОМБР Юрій Кочевенко опублікував відео з передової.

У ролику показали роботу армійської авіації — вертольоти заходять для удару по російських позиціях.

Вражає цілі й український міномет, у ролику видно, як просувається штурмовий підрозділ.