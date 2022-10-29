Б'ють вертольоти і міномети - 95 бригада показала, як виглядає "зсередини" контрнаступ на півдні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n176278-b-ut-vertoloty-i-minomety-95-brygada-pokazala-yak-vyglyadaie-kontrnastup-na-pivdni-zseredyny.html

Ракурс

Українські військові показали, як виглядає «зсередини» контрнаступ на півдні. Прес-офіцер 95 ОМБР Юрій Кочевенко опублікував відео з передової.

У ролику показали роботу армійської авіації — вертольоти заходять для удару по російських позиціях.

Вражає цілі й український міномет, у ролику видно, як просувається штурмовий підрозділ.