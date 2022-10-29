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Ракурс
Б'ють вертольоти і міномети - 95 бригада показала, як виглядає "зсередини" контрнаступ на півдні (ВІДЕО)

Б’ють вертольоти і міномети — 95 бригада показала, як виглядає контрнаступ на півдні «зсередини» (ВІДЕО)

29 жов 2022, 20:16
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Українські військові показали, як виглядає «зсередини» контрнаступ на півдні. Прес-офіцер 95 ОМБР Юрій Кочевенко опублікував відео з передової.





У ролику показали роботу армійської авіації — вертольоти заходять для удару по російських позиціях.

Вражає цілі й український міномет, у ролику видно, як просувається штурмовий підрозділ.

Робота багатьох людей, які думають лише про звільнення рідної землі, — підписав відео Кочевенко.

Джерело: Ракурс


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