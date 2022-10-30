Рашисты продолжают совершать преступления против гражданского населения, фото: YouTube

https://racurs.ua/n176305-v-hersonskoy-oblasti-rashisty-namerenno-sozdaut-usloviya-neprigodnye-dlya-projivaniya.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих ними територіях Херсонської області намагаються створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Новій Каховці з 29 жовтня відключено доступ до інтернету та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ.

Першочерговій так званій «евакуації» підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року, — зазначають у Генштабу ЗСУ.

Також, за наявною інформацією, рашисти здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.