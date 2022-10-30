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Ракурс
Рашисти продовжують чинити злочини проти цивільного населення, фото: YouTube

На Херсонщині рашисти навмисно створюють умови, непридатні для проживання населення — Генштаб ЗСУ

30 жов 2022, 20:02
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Російські загарбники на тимчасово окупованих ними територіях Херсонської області намагаються створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.





Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Новій Каховці з 29 жовтня відключено доступ до інтернету та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ.

Першочерговій так званій «евакуації» підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року, — зазначають у Генштабу ЗСУ.

Також, за наявною інформацією, рашисти здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Джерело: Ракурс


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