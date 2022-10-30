Рашисти знову безпідставно звинуватили Україну, фото: Burckina-New

https://racurs.ua/ua/n176304-bezpilotnyky-po-buhti-sevastopolya-nibyto-zapustyly-iz-zernovogo-sudna-minoborony-rf.html

Ракурс

У міноборони росії заявили, що безпілотники, які 29 жовтня завдали удару по кораблях чорноморського флоту рф, нібито були запущені з цивільного судна, котре рухалося «зерновим коридором».

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою відомства сьогодні, 30 жовтня.

Рашисти стверджують, що свідчення цього нібито вдалося виявити в результаті аналізу виявлених серед уламків безпілотників «навігаційних модулів канадського виробництва».

За результатами відновлення зчитаної з пам’яті навігаційного приймача інформації встановлено, що запуск морських безпілотних апаратів було здійснено з узбережжя у районі міста Одеса, — запевняють рашисти.

За словами рашистів, безпілотники нібито рухалися зоною безпеки «зернового коридору», після чого змінили маршрут у напрямку Севастополя.

Також рашисти запевняють, що координати руху одного з морських безпілотників нібито вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки «зернового коридору» в Чорному морі.

Нагадаємо, за оцінками експертів надводні безпілотники 29 жовтня вразили щонайменше три кораблі в Севастопольській бухті.