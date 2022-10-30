Дії росії заблокували рух суден «Зернової ініціативи», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n176303-ruh-218-suden-zernovoyi-iniciatyvy-faktychno-zablokovanyy-rf-mininfrastruktury.html

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Рух 218 суден, які беруть участь у «Зерновій ініціативі», фактично заблокований, оскільки українська сторона станом на сьогодні, 30 жовтня, немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Таким чином, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях. Серед них:

95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача;

101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів;

22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

У відомстві наголошують, що Україна як сторона «Зернової ініціативи» не порушила жодного з ії пунктів, зокрема не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову й енергетичну інфраструктуру та 15 зафіксованих випадків наближення російських БПЛА й літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у ініціативі.

При цьому фактична блокада «зернового коридору» з боку рф розпочалася ще у вересні — це проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створенні черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту, наголошують у відомстві.

Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі, — наголошують в Мінінфраструктури.

Зазначається, що за час дії «Зернової ініціативи»:

вдалося експортувати понад 9 млн тонн продовольства, з них понад 5 млн тонн — до країн Африки та Азії;

в межах Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тис. тонн української пшениці.