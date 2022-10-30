Рух 218 суден «Зернової ініціативи» фактично заблокований рф — Мінінфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n176303-ruh-218-suden-zernovoyi-iniciatyvy-faktychno-zablokovanyy-rf-mininfrastruktury.htmlРакурс
Рух 218 суден, які беруть участь у «Зерновій ініціативі», фактично заблокований, оскільки українська сторона станом на сьогодні, 30 жовтня, немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Таким чином, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях. Серед них:
- 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача;
- 101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів;
- 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.
У відомстві наголошують, що Україна як сторона «Зернової ініціативи» не порушила жодного з ії пунктів, зокрема не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову й енергетичну інфраструктуру та 15 зафіксованих випадків наближення російських БПЛА й літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у ініціативі.
При цьому фактична блокада «зернового коридору» з боку рф розпочалася ще у вересні — це проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створенні черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту, наголошують у відомстві.
Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі, — наголошують в Мінінфраструктури.
Зазначається, що за час дії «Зернової ініціативи»:
- вдалося експортувати понад 9 млн тонн продовольства, з них понад 5 млн тонн — до країн Африки та Азії;
- в межах Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тис. тонн української пшениці.
Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, — наголошують у відомстві.