Кличко рассказал, когда планируют стабилизировать ситуацию со светом в Киеве

https://racurs.ua/n176335-klichko-rasskazal-kogda-planiruut-stabilizirovat-situaciu-so-svetom-v-kieve.html

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На лівому березі Києва відновили водопостачання, на правому досі тривають роботи.

Стабілізувати ситуацію зі світлом планують приблизно о 21.00−22.00, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наразі електропостачання відновили на Троєщині та частково на Подолі. Вимкнення світла триватимуть, попередив мер.

«Київводоканал» намагається якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій, адже зранку через пошкодження енергооб‘єкта біля Києва 80% споживачів столиці були без водопостачання.

Станом на 17.00 без світла в Києві були 270 тис. квартир. І 40% споживачів столиці — без води.

Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян. Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті «Київводфонду», — написав мер у своїх соцмережах.

У київському метро з 1 листопада буде змінений графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4−5 хвилин, а в інший час — 8−10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії.

Щодо наземного громадського транспорту — через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів транспортники організували автобусне сполучення. Нагадаю, на деяких тролейбусних маршрутах альтернативне — автобусне — сполучення запровадили ще 20 жовтня.