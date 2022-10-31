Пригожин переводит в Украину своих наемников из Мали

https://racurs.ua/n176339-prigojin-perevodit-v-ukrainu-svoih-naemnikov-iz-mali.html

Ракурс

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ користуючись з приватних військових компаній.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 31 жовтня повідомив, що попри значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.