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Ракурс
Пригожин переводит в Украину своих наемников из Мали

Пригожин переводит в Украину своих наемников из Мали

31 окт 2022, 19:28
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На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ користуючись з приватних військових компаній.





Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 31 жовтня повідомив, що попри значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Источник: Ракурс


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