Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пригожин переводить в Україну своїх найманців з Малі

Пригожин переводить в Україну своїх найманців з Малі — Генштаб

31 жов 2022, 19:28
999

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ користуючись з приватних військових компаній.





Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 31 жовтня повідомив, що попри значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів