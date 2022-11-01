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Ракурс
Появилось фото российской авиабазы из космоса – на нем останки двух Ка-52

Появилось фото российской авиабазы из космоса — на нем видны останки двух Ка-52

1 ноя 2022, 21:26
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Диверсія на військовому аеродромі у росії тримала нове підтвердження.





У Твіттер опублікували свіжі світлини з авіабази Верет'є в Псковській області. На супутниковому знімку видно рештки двох гелікоптерів та пошкодження на третьому.

«Однією з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни» назвав журналіст Юрій Бутусов підрив гелікоптерів зс росії на аеродромі у Псковській області. Він нагадав, що таку саму диверсію ГУРівці з Кирилом Будановим намагалися здійснити у 2016 році в Криму, але тоді їх спіткала невдача.

Нагадаємо, на авіабазі «Веретьє" під Псковом у ніч на 31 жовтня стався потужний вибух, внаслідок якого, за повідомленням Головного управління розвідки МОУ, було знищено два ударні вертольоти Ка-52, а ще два «алігатори» — суттєво пошкоджені. При цьому росіяни пишуть, що було підірвано не два, а три вибухові пристрої, а четвертий — не спрацював.

Источник: Ракурс


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