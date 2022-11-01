Появилось фото российской авиабазы из космоса – на нем останки двух Ка-52

https://racurs.ua/n176378-poyavilos-foto-rossiyskoy-aviabazy-iz-kosmosa-na-nem-vidny-ostanki-dvuh-ka-52.html

Ракурс

Диверсія на військовому аеродромі у росії тримала нове підтвердження.

У Твіттер опублікували свіжі світлини з авіабази Верет'є в Псковській області. На супутниковому знімку видно рештки двох гелікоптерів та пошкодження на третьому.

@Geoconfirmed at 57.284883, 28.418336 (Veretye Air base, Pskov Oblast ��). 3 x KA-52 could be counted in the video. Vegetation matches the current season, concrete surface, certain trees in the background and a berm complete the proof.



Thx to @ShimazuOSINT for the initial work. pic.twitter.com/jOJBaveNmA — JB Schneider (@JohnB_Schneider) November 1, 2022

«Однією з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни» назвав журналіст Юрій Бутусов підрив гелікоптерів зс росії на аеродромі у Псковській області. Він нагадав, що таку саму диверсію ГУРівці з Кирилом Будановим намагалися здійснити у 2016 році в Криму, але тоді їх спіткала невдача.

Нагадаємо, на авіабазі «Веретьє" під Псковом у ніч на 31 жовтня стався потужний вибух, внаслідок якого, за повідомленням Головного управління розвідки МОУ, було знищено два ударні вертольоти Ка-52, а ще два «алігатори» — суттєво пошкоджені. При цьому росіяни пишуть, що було підірвано не два, а три вибухові пристрої, а четвертий — не спрацював.