З'явилося фото російської авіабази з космосу - на ньому рештки двох Ка-52

Диверсія на військовому аеродромі у росії тримала нове підтвердження.

У Твіттер опублікували свіжі світлини з авіабази Верет'є в Псковській області. На супутниковому знімку видно рештки двох гелікоптерів та пошкодження на третьому.

@Geoconfirmed at 57.284883, 28.418336 (Veretye Air base, Pskov Oblast ��). 3 x KA-52 could be counted in the video. Vegetation matches the current season, concrete surface, certain trees in the background and a berm complete the proof.



Thx to @ShimazuOSINT for the initial work. pic.twitter.com/jOJBaveNmA