На аеродромі у Псковській області рф вибухнули два Ка-52, ще два пошкоджені

https://racurs.ua/ua/n176328-na-aerodromi-u-pskovskiy-oblasti-rf-vybuhnuly-dva-ka-52-sche-dva-poshkodjeni.html

Ракурс

На аеродромі у Псковській області росії знищено два гелікоптери Ка-52. За інформацією розвідки, ще два зазнали суттєвих пошкоджень.

За інформацією Головного управління розвідки (ГУР), на авіабазі «Веретье» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Він повністю знищив два російські ударні гелікоптери Ка-52 «Алігатор».

Також повідомляється, що ще дві авіамашини суттєво пошкоджені. Наразі подробиці щодо знищення іншої техніки росіян та особового складу уточнюються.

У розвідці повідомили, що для ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини підняли по тривозі. У російській військовій частині проходять слідчі дії. Інформація про цю подію на російському військовому аеродромі також оприлюднена у російських медіа.

Інцидент трапився пізно нібито ввечері в неділю, 30 жовтня. Тоді сталися три вибухи, внаслідок яких постраждали два гелікоптери Ка-52. Вони належали ескадрильї 17 бригади армійської авіації Західного військового округу рф.

Російські неназвані джерела у ЗМІ наголошують, що у гелікоптерів було пошкоджено обшивку.

Також там стверджують, що ці Ка-52 нібито були не в льотному стані і перебували на плановому ремонті в техніко-експлуатаційній частині. Про причини вибухів росіяни не повідомляють.

Російський ударний гелікоптер Ка-52 має можливість здійснювати розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, Збройні сили України у понеділок, 31 жовтня, збили ударний ворожий вертоліт Ка-52 на території Херсонської області.