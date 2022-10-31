Рф провокує екокатастрофу на ЗАЕС – Тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач

https://racurs.ua/ua/n176327-rf-provokuie-ekokatastrofu-na-zaes-tepla-voda-ne-potraplyaie-u-stavok-oholodjuvach.html

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«Енергоатом» заявив, що росія спровокувала екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, через зупинку енергоблоків ЗАЕС тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач, внаслідок чого температура води впала до +13 градусів.

Це призвело до масової загибелі риби у ставку, — вказує прес-служба Енергоатому.

Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості та забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. Нині ставок-охолоджувач зариблений двома видами риб — тепловодною телапією та азійським сомом, завезеними близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти.

За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася.

Якщо температура води у ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби, — попереджають в Енергоатомі.

Нагадаємо, 17 жовтня через обстріл росіян на ЗАЕС відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею. 28 жовтня в Енергоатомі підтвердили, що деякі керівники Запорізької АЕС погодились працювати на загарбників.