Мобільний зв’язок - як діяти при виникненні проблем

https://racurs.ua/ua/n176326-mobilnyy-zv-yazok-yak-diyaty-pry-vynyknenni-problem.html

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Стало відомо, як діяти українцям при виникненні проблем з мобільним зв’язком. Зокрема, при перебоях рекомендують скористатися національним роумінгом — для цього потрібно перемкнутися на мережу іншого оператора, що не потребує додаткової плати.

Підключення до національного роумінгу створює додаткове навантаження на мережу, тому оператори закликають за можливості скоротити використання мобільного інтернету, пише «Суспільне».

Нагадаємо, мешканці деяких областей після масованих російських атак повідомляють про проблеми із мобільним зв’язком.

Що робити українцям у разі зникнення мобільного зв’язку:

Відключити автовибір мережі: на Android: налаштування — мобільна мережа (чи підключення) — оператор; на iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі; Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell; Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу; Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS. Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо — раз на день намагатися повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.