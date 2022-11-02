Осенний ленд-лиз от россиян показали ВСУ

https://racurs.ua/n176389-osenniy-lend-liz-ot-rossiyan-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси, показали Збройні сили України.

Воїни ЗСУ на відео показують чергову «знахідку» — ленд-ліз від росіян.

Про це 2 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.