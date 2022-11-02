Ракурсhttps://racurs.ua/
Осенний ленд-лиз от россиян показали ВСУ
Осенний ленд-лиз от россиян показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176389-osenniy-lend-liz-ot-rossiyan-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси, показали Збройні сили України.
Воїни ЗСУ на відео показують чергову «знахідку» — ленд-ліз від росіян.
Про це 2 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
.