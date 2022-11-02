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Ракурс
Осінній ленд-ліз від росіян показали ЗСУ

Осінній ленд-ліз від росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)

2 лис 2022, 11:30
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Покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси, показали Збройні сили України.





Воїни ЗСУ на відео показують чергову «знахідку» — ленд-ліз від росіян.

Про це 2 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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