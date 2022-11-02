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Осінній ленд-ліз від росіян показали ЗСУ
Осінній ленд-ліз від росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176389-osinniy-lend-liz-vid-rosiyan-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Покинуті позиції воєнних злочинців армії росії і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси, показали Збройні сили України.
Воїни ЗСУ на відео показують чергову «знахідку» — ленд-ліз від росіян.
Про це 2 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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