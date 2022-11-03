Оккупанты на Херсонщине запретили пользоваться лодками. Фото: starylev.com.ua

https://racurs.ua/n176438-okkupanty-na-hersonschine-zapretili-mestnym-polzovatsya-lodkami.html

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Російські загарбники в Херсонській області заборонили місцевим мешканцям користуватися човнами.

Окупанти наказали, щоб всі причали, навіть невеликі сільські, повинні бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують. Про це 3 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, росіяни заохочують жителів Херсону до переїзду так званими «житловими сертифікатами» на придбання житла у рф. Проте примусові виселення жителів тривають. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне окупанти. У місцевих також відбирають автомобілі.

З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію окупованого Криму. Українських дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію анексованого півострова перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Також повідомляється, що упродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти так званих переселенців.

Загарбники вивезли з Херсону все комунальне майно. За інформацією керівника місцевої військової адміністрації Галини Лугової, в обласному центрі не залишилось жодної пожежної машини чи карети швидкої допомоги.

Більше того, росіяни планують вивезти на територію країни-агресора сонячні електростанції й вже оголосили про проведення «ревізії об'єктів сонячної генерації електроенергії». Якщо власники майна не відзвітують перед ворогом, то погрожують його «націоналізувати». Затим майно планується вивезти на територію рф.

Нагадаємо, 2 листопада в районі Антонівського мосту на Херсонщині було чути вибухи. А вже 3 листопада в мережі з’явилися фото наслідків роботи Збройних сил України — розтрощені біля пірса російські катери.