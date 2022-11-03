Украина вернула из плена 107 военных. Фото: Андрей Ермак

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Новий обмін полоненими між Україною та російською федерацією відбувся сьогодні, 3 листопада.

Додому повернулися 107 військовослужбовців. Це бійці Збройних сил України, Військово-морських сил, Територіальної оборони, Прикордонної служби та Нацгвардії, серед яких троє «азовців». Також в Україну повернулися полонені співробітники Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За словами очільника ОПУ, 74 звільнених із полону бійця захищали завод «Азовсталь» у Маріуполі. Деякі добровольцями летіли туди вертольотом, щоб рятувати побратимам життя та боротися з ворогом.

Зазначається, що багато з повернених додому героїв дістали поранення в боях. Україна повергнула тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Багато з бійців зазнали поранень ще у березні.

Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за якісну роботу, — написав Єрмак.

Нагадаємо, 29 жовтня з російського полону звільнили 52 офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них бійці Нацгвардії, включно з двома «азовцями», 18 бійців ВМС, восьмеро прикордонників, дев’ятеро бійців ТРО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.