Миссия UNIFIER - канадские военные продолжают обучение украинских бойцов в Великобритании

Інструктори Канадської легкої піхоти в рамках операції UNIFIER — UK у Великій Британії навчають новобранців Збройних сил України вирішальним аспектам для перемоги у війни.

Канадські військові вчать користуватися камуфляжем, аби бути непомітними у навколишньому середовищі, що є вирішальним аспектом війни. Українські військові вивчають мінну безпеку та отримують інструменти й знання для подолання загроз на полі бою.

Відео з полігону 5 листопада оприлюднили Генштаб ЗСУ, а також Міноборони Великої Британії.

Навчання зокрема проводять інструктори 1-го саперного полку 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Сухопутних військ Збройних Сил Канади.

Ukrainians from all walks of life will spend today taking part in training programmes across the UK, learning the skills needed to defend their country and one day return to their normal lives.



