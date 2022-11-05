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Ракурс
Місія UNIFIER - канадські військові продовжують навчання українських бійців у Великій Британії

Місія UNIFIER — канадські військові продовжують навчання українських бійців у Великій Британії (ВІДЕО)

5 лис 2022, 19:08
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Інструктори Канадської легкої піхоти в рамках операції UNIFIER — UK у Великій Британії навчають новобранців Збройних сил України вирішальним аспектам для перемоги у війни.





Канадські військові вчать користуватися камуфляжем, аби бути непомітними у навколишньому середовищі, що є вирішальним аспектом війни. Українські військові вивчають мінну безпеку та отримують інструменти й знання для подолання загроз на полі бою.

Відео з полігону 5 листопада оприлюднили Генштаб ЗСУ, а також Міноборони Великої Британії.

Навчання зокрема проводять інструктори 1-го саперного полку 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Сухопутних військ Збройних Сил Канади.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Канада відновила програму навчань UNIFIER для українських військових. Тепер вона проходить у Великій Британії.

В уряді Канади зауважили, що навчання відбуватимуться за гнучкою програмою підготовки, яка зосереджена на індивідуальних навичках бійця. Вишкіл включає поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, військово-польове мистецтво, тактику патрулювання.

Джерело: Ракурс


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