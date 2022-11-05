ЗСУ на півдні вдарили по альтернативній переправі і колоні армії рф

https://racurs.ua/ua/n176512-zsu-na-pivdni-vdaryly-po-alternatyvniy-perepravi-i-koloni-armiyi-rf.html

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Українські сили оборони успішно вдарили по альтернативній переправі росіян на Херсонщині, а також вразили колону військ рф, яка хотіла переправитися в районі Ольгівки.

За даними оперативного командування «Південь», внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої московитами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони росіян, яка чекала на переправу в районі Ольгівки.

На Миколаївщині біля Нововасилівки українські сили знищили шість російських паливозаправників армії.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 5 листопада повідомив, що під час спроб росіян завдати авіаударів по позиціях ЗСУ українські зенітники знищили в Бериславському районі Херсонської області ще два ударних ворожих гелікоптери Ка-52.

В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються.