Притула показал видео, как работают «народные байрактары»

https://racurs.ua/n176571-pritula-pokazal-video-kak-rabotaut-narodnye-bayraktary.html

Ракурс

Сергій Притула показав відео, як працюють «народні байрактари», на які українці збирали кошти влітку цього року.

Безпілотники називаються «Трясця», «Ковінька» і «Халепа».

На відео показані удари по техніці ворога з повітря.

«Трясця», «Ковінька» і «Халепа» передають вітання! Працюють Народні Байрактари!!! — підписав відео Притула.

Нагадаємо, що українці зібрали 600 млн грн на три ударні турецькі БПЛА «Байрактар» за три дні, але компанія-виробник Baykar надала їх безплатно.

На зібрані кошти фонд Притули придбав право користування фото унікального супутника для розвідки.

На початку листопада волонтер оголосив про завершення збору коштів на закупівлю британських броньованих бронетранспортерів Spartan для потреб ЗСУ.