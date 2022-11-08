Аналитики ISW назвали людей, от которых зависим российский диктатор путин. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n176582-analitiki-isw-nazvali-ludey-ot-kotoryh-zavisim-putin.html

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Російський диктатор володимир путін у війні проти України стає залежним від сил засновника ПВК «Вагнера» євгенія пригожина і глави чечні рамзана кадирова. Ці особи через це залишаються самостійними фігурами, а російська провоєнна фракція силовиків посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у рф. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що пригожин підтвердив 6 листопада, що «Вагнер» відкриває в курській і бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами зс рф. Сам «кухар путіна» докладає зусиль для зміцнення своєї незалежної влади, підкреслюючи, що російські чиновники повинні покласти на регіональний бізнес відповідальність за забезпечення ополчення. А виступи пригожина в медіа показали, що він намагається розширити свою владну базу, орієнтовану на приватну військову компанію.

А щодо кадирова, то ватажок чеченських бойовиків також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну. Він та його польові командири вже нарощують бізнес-мережі на окупованих українських територіях.

І пригожин, і кадиров залишаються самостійними фігурами в росії через залежність путіна від їхніх сил в Україні, — йдеться в новому звіті.

Також в ISW зазначають, що пригожин, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників кремля, а Центр Українського Опору навіть стверджував, що той мав неофіційну зустріч з головою адміністрації російського президента антоном вайно, під час якої вони нібито обговорювали негативний вплив путіна на російську військову кампанію та неприязнь до вищого військового командування.

Нагадаємо, військові аналітики ISW вважають, що засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин утверджується як політична сила в росії. Він вже відкрито критикує російських олігархів та генералів. На думку експертів, у майбутньому так званий кухар путіна може створити свою власну партію.