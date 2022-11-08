Президент Франции поддержал проведение мирных переговоров. Фото:

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Еммануель Макрон, президент Франції, виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та країною-агресором росією.

На думку французького лідера, переговори мають відбуватися тільки на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно для України. Таку заяву Макрон зробив відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та рф під час прес-конференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті. Про це повідомляє TF1 INFO.

Ми хочемо повернення у мир. Ця справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів, — зазначив він.

Також Макрон вважає поспішним рішенням висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Київ не відмовляється від перемовин з москвою, але цього рф потрібно виконати лише одну умову — повністю вивести свої війська з української території. Однак на Банковій розуміють, що путін в жодному випадку не піде на це, тому перемовини можливі вже з наступним російським лідером.

Джерело: TF1 INFO