ВСУ уничтожили склад с горючим оккупантов на Луганщине — видео взрываhttps://racurs.ua/n176586-vsu-unichtojili-sklad-s-goruchim-okkupantov-na-luganschine-video-vzryva.htmlРакурс
Склад паливно-мастильних матеріалів російських військових знищили на окупованій Луганщині.
Українські військові підірвали ворожий склад у селі Діброва. Відмінно спрацювали артилеристи 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Збройних сил України. Про це 8 листопада повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що окупанти облаштували резервуари з паливом у Сєвєродонецькому районі — між Торським і Кремінною.
Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомлялося, що за 7 листопада українські ракетні війська та артилерія уразили п’ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, дві зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.