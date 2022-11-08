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ЗСУ знищили склад з пальним окупантів. Фото:

ЗСУ знищили склад з пальним окупантів на Луганщині — відео вибуху

8 лис 2022, 10:49
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Склад паливно-мастильних матеріалів російських військових знищили на окупованій Луганщині.





Українські військові підірвали ворожий склад у селі Діброва. Відмінно спрацювали артилеристи 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Збройних сил України. Про це 8 листопада повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що окупанти облаштували резервуари з паливом у Сєвєродонецькому районі — між Торським і Кремінною.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомлялося, що за 7 листопада українські ракетні війська та артилерія уразили п’ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, дві зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Джерело: Ракурс


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