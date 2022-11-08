ЗСУ відбили російські атаки поблизу 10 населених пунктів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176581-zsu-zupynyly-voroji-nastupy-poblyzu-10-naselenyh-punktiv-genshtab.html

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Атаки російських окупантів упродовж 7 листопада було відбито в районах Красногорівки, Бахмута, Іванграда, Опитного, Кліщіївки, Мар’їнки, Павлівки, Водяного та Майорська Донецької області та Білогорівки на Луганщині.

Росіяни у війні проти України продовжують зазнавати втрат. Військові підтвердили, що 5 листопада в місті Гола Пристань на Херсонщині внаслідок удару ЗСУ було знищено близько 20 одиниць військової техніки росіян. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5−6 листопада у Горлівці Донецької області та Сватовому на Луганщині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 8 листопада.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім позицій засобів протиповітряної оборони противника. Також на різних напрямках сили ППО збили ворожий літак Су-25, БпЛА «Ланцет-3» та чотири дрони «Орлан-10».

А українські ракетні війська та артилерія уразили п’ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, дві зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Протягом 7 листопада противник завдав дев’ять ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Із танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог гатив по районах понад 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що по фронту українські сили перебувають у стані активної оборони — на деяких ділянках сходу і півдня Сили оборони України потроху відтісняють ворога.